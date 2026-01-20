«Авангард» взял мощный реванш в гостях у «Салавата Юлаева»

Матч завершился со счетом 5:2.

Сегодня, 20 января, омский «Авангард» сыграл выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч закончился со счетом 5:2 в пользу гостей.

В начале периода счет открыли омичи – отличился Вячеслав Войнов. Уже через минуту «ястребы» удвоили преимущество благодаря заброшенной шайбе Дамира Шарипзянова. Под конец первого отрезка «Авангард» укрепил свою позицию – гол забил Иван Игумнов.

Однако во втором периоде «Салавату» все же удалось перехватить инициативу и забросить шайбу, благодаря многочисленным нарушениям омичей.

Четвертая шайба в исполнении «ястребов» оказалась в воротах уфимцев на 45-й минуте третьего отрезка. Таким образом, Иван Игумнов записал на свой счет вторую шайбу. Капитан «Авангарда» решил не отставать от партнера по команде и оформил дубль, попав по пустым воротам. Точку в матче поставили хозяева, сделав счет 5:2.

Отметим, что «ястребам» удалось отомстить «Салавату Юлаеву» поражение в прошлой игре, которая закончилась со счетом 4:3.

Следующий матч состоится в четверг, 22 января. Омский «Авангард» сыграет на выезде против екатеринбургского «Металлурга».