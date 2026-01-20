Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» едет мстить «Салавату Юлаеву» за обидное поражение

Матч пройдет сегодня в Уфе.

Сегодня, 20 января, хоккеисты «Авангарда» проведут выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Салават Юлаев». Игра пройдет в Уфе на местной «Уфа-Арене».

В прошлой игре «Авангард» потерпел обидное поражение. 13 января матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Салавата Юлаева». Напомним, что после игры спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал форварда уфимцев Девина Броссо за симуляцию. Нападающий изобразил, что ему попали клюшкой по лицу, и упал на лед.

Новая схватка «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» начнется в 20:00 по омскому времени.

·Спорт

«Авангард» едет мстить «Салавату Юлаеву» за обидное поражение

Матч пройдет сегодня в Уфе.

Сегодня, 20 января, хоккеисты «Авангарда» проведут выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Салават Юлаев». Игра пройдет в Уфе на местной «Уфа-Арене».

В прошлой игре «Авангард» потерпел обидное поражение. 13 января матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Салавата Юлаева». Напомним, что после игры спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал форварда уфимцев Девина Броссо за симуляцию. Нападающий изобразил, что ему попали клюшкой по лицу, и упал на лед.

Новая схватка «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» начнется в 20:00 по омскому времени.