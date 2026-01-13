«Авангард» потерпел обидное поражение в мощной перестрелке с «Салаватом Юлаевым»

Матч завершился со счетом 4:3.

Сегодня, 13 января, в регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 4:2. Матч проходил в Омске на «G-Drive арене».

Уфимцы открыли счет на 7-й минуте игры. А позже удвоили преимущество в начале второго периода.

Тем не менее, «Авангарду» удалось сократить отставание, и шайбу забросил Максим Лажуа с передачи Дамира Шарипзянова и Константина Окулова. Однако на 39-й минуте «Салават Юлаев» снова увеличил разрыв до двух шайб.

В третьем периоде «ястребы» пытались доминировать, однако уфимцы, воспользовавшись ошибкой хозяев, сделали счет 4:1. Впрочем, «Авангард» все таки сумел сократить отставание на 51-й минуте, благодаря голу Михаила Котляревского. А за минуту до конца матча еще одну шайбу в ворота гостей забросил Наиль Якупов. Тем не менее, омичам не удалось сравнять счет, и матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».

Следующую игру «Авангард» проведет 15 января на «G-Drive Арене» против московского ЦСКА.