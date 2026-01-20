В Омске стартовал прием заявок на главный лыжный старт года

Старт состоится 14 февраля на стадионе ОмГАУ.

Фото: Freepik.com

В Омске начался прием заявок на участие в 44-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2026». Главный старт в регионе состоится 14 февраля на стадионе ОмГАУ. Кроме того, соревнования пройдут в 11 районах области: Калачинске, Тюкалинске, Знаменском, Бельдже (Полтавский район), Колосовке, Любинском, Нижней Омке, Одесском, Саргатском, Таврическом и Усть-Ишиме.

Допуск к старту участникам до 17 лет включительно возможен только при наличии медицинской справки. Совершеннолетние допускаются при предъявлении справки или при подписании заявления о личной ответственности за здоровье. Обязательным также является предоставление полиса ОМС и страхового полиса на случай несчастного случая.

Программа соревнований включает два официальных забега на 5 и 10 км, а также несоревновательный старт на 2026 м.

Зарегистрироваться можно через портал «Госуслуги» до 12 февраля включительно. После проверки данных уведомление о регистрации поступит в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что ранее в эфире телеканала «Матч ТВ» известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к омским властям с просьбой не допустить закрытия единственной в городе лыжной базы, расположенной на улице Березовой. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе региона, на данный момент сносить лыжную базу не планируется.