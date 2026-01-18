В «Авангард» вернулся форвард Мартынов

Защитник Михаил Гуляев с командой на выезде, но не играет.

Фото: hawk.ru

В сегодняшнем выездном матче в Челябинске «Авангард» сыграет с «Трактором» с форвардом Игорем Мартыновым. Игрок пропустил прошлую игру, причина не называется. Эта информация явствует из состава на матч.

Что касается травмированного Михаила Гуляева, то он на выезде с командой. Но не принимает участие в игре. 16 декабря в Новосибирске защитнику в лицо прилетела шайба, у него перелом лицевой кости. Судя по всему, восстановление продолжается.

Кроме того, в составе отсутствует нападающий Иван Игумнов. Причина пропуска также не известна.