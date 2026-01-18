Омский митрополит Дионисий освятил воду в Сочельник

Рядом с купелью сделали передвижную колокольню.

Фото: Сергей Мельников

Сегодня, 18 января, в Сочельник, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий освятил воду на «Зеленом острове». А до этого состоялся крестный ход. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Ранее стал известен график служб владыки.

Известно, что рядом с купелью появилась передвижная колокольня.

За безопасностью при проведении мероприятий следят более 400 человек от МЧС России и других структур. Задействуют также и 150 единиц техники. На месте купаний установлены палатки для согревания, ледяная баня и пункты с горячим чаем.

