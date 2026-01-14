Омск-Информ
Стало известно, где митрополит Дионисий освятит воду на Крещение

Опубликовано расписание архиерейских служб на Крещение.

В Крещение Господне глава Омской митрополии будет служить и совершать Великое освящение воды на источнике в Ачаирском монастыре. Владыка Дионисий отправится в Ачаир.

Расписание архиерейских служб:

 18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский Сочельник).

  • 8.00. Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста, Вечерня Крещения Господня и Чин Великого освящения воды в Успенском соборе.
  • 17.00. Всенощное бдение в Успенском соборе.

 19 января. Крещение

9.00. Божественная Литургия святителя Василия Великого, Крестный ход и Чин Великого освящения воды на источнике в Ачаирском монастыре.

