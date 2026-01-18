Грехи не смывает: омичам рассказали, как правильно купаться в Крещение

Специалисты дали советы, как сохранить здоровье и жизнь во время экстремального обряда.

Фото создано при помощи ИИ

В ближайший понедельник, 19 января, православные христиане вновь будут праздновать Крещение Господне. В связи с этим в Омской области планируются крещенские купания.

Ожидается, что купели посетят 50 тысяч человек. Этому будет способствовать и относительно теплая погода, синоптики обещают –15...–17 градусов.

Представители церкви, минздрава, МЧС и полиции рассказали об особенностях этого обряда, имеющего особое значение для многих православных христиан.

Церковь не возражает

Омская епархия относится к купаниям с пониманием, но подчеркивает, что это народный, не канонически христианский обычай.

Фото: Omskinform.ru – Это не церковный, а народный обычай. Церковь не возражает, относится к этому с пониманием, но и с осторожностью. Нужно проявлять благоразумие, а это одна из добродетелей. Тот, кто окунается в прорубь, должен понимать, что это не обряд, который смывает грехи, – отметил протоиерей Димитрий Олихов.

При этом все официальные купели в Омской области обязательно освящают батюшки.

Где искупаться?

Купель представляет собой не просто прорубь в реке или другом водоеме. Она имеет деревянные ступени с двух сторон, бортики и дно. Конструкция устроена так, чтобы человек не мог уйти глубоко под воду.

Купели в этом году организуют в Омске и в 22 районах области. Мест для окунания предусмотрено более 30.

В Омске будут действовать три купели:

На «Зеленом острове». В храме Георгия Победоносца. В профилактории ФСИН (Поворотникова, 4).

Последние две купели – искусственные. Водоемов там нет.

Купель на «Зеленом острове» начнет работать уже 18 января. В 13:00 воду в Иртыше освятит митрополит Дионисий. Купания в этот день продлятся до 22:00.

С 13:00 до 23:00 будет работать также купель в Ачаирском монастыре под Омском. Отметим, что это единственная купель с теплой водой в регионе.

19 января самые первые купели откроются в 08:00 и будут работать до 23:00.

Полный список купелей в районах Омской области опубликован здесь. Отметим, что одну из них позже отменили.

Рядом с купелями поставят палатки для переодевания. Также окунающимся будут наливать горячий чай.

На всех купелях будут дежурить сотрудники МЧС, полицейские и медики. Спасатели проследят за тем, чтобы никто не пострадал, окунаясь в прорубь. Полицейские организуют проход к купелям. Их задачей будет не допускать на лед слишком много людей одновременно, не пропускать пьяных. Перед купаниями купели также проверят на предмет антитеррористической безопасности.

Кому нельзя?

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, кому не стоит окунаться в ледяную воду. Во первых противопоказаниями являются любые хронические болезни, в том числе болезни сердца, легких, почек, щитовидной железы, неврологические расстройства, эпилепсия, диабет, псориаз, экзема, астма, бронхит, синусит. Алкогольное опьянение и любые недомогания также говорят о том, что участвовать в купаниях не стоит. Не рекомендуется погружение в купели также детям до 7 лет, беременным женщинам, пожилым людям. Отдельно министр отметил, что дети переохлаждаются гораздо быстрее взрослых.

Фото: t.me/dmarkelov55 – К окунанию в прорубь человек, по-хорошему, должен долго готовиться, закаливаться, обливаться холодной водой. Только те, кто занимается моржеванием, могут спокойно в любую погоду купаться и не нанести никакого ущерба своему здоровью. Неподготовленным людям, наверное, не стоит это делать. Они рискуют заработать воспаление легких, пневмонию, – отметил Маркелов.

По словам министра, каждый год по 4-5 человек в каждом месте окунаний обращаются за медицинской помощью. Самая частая причина – ушибы от падений на льду.

Как правильно окунаться?

В день купания нужно хорошо выспаться и поесть. Необходимо взять с собой одежду для купания, полотенце и обязательно какую-нибудь обувь. Специалисты МЧС призывают не бежать до проруби босиком.

Фото: Omskinform.ru – Не бегите до проруби босиком. Нужны какие-то тапочки или валенки. Мы сталкивались не раз с тем, что люди получают серьезные ожоги о наст. В итоге сверху обморожение, а снизу волдыри, – отметил начальник Главного управления МЧС России по Омской области, генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.

Переодевшись для купания, не стоит сразу окунаться в воду. Лучше побыть какое-то время на улице, чтобы организм привык. Еще лучше размяться – поприседать, понаклоняться, помахать руками.

Окунаться в воду следует плавно, не прыгая и не ныряя с разбега, и лучше только по шею.

Не стоит проводить в воде больше 30 секунд.

После выхода из проруби нужно вытереться и сразу надеть теплую сухую одежду, выпить горячего чая и отправляться в теплое место, например, домой.

В целом специалисты говорят о соблюдении меры во всем, чтобы сохранить здоровье и жизнь.