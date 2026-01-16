В Омске внезапно закрыли еще одну купель

Теперь искупаться можно лишь в трех местах.

Фото создано при помощи ИИ

МЧС России по Омской области сообщило о закрытии крещенской купели в оздоровительно-спортивном комплексе «Кедровый рай» по адресу: улица 3-я Островская, 2е. Как отметили в ведомстве, организатор отказался от проведения мероприятия.

– Оздоровительно-спортивный комплекс «Кедровый рай», река Иртыш – отказался от проведения мероприятия. По данному адресу крещенских купаний не будет, – проинформировали в МЧС.

С закрытием этой купели в Омске осталось три локации для окунания: на «Зеленом острове», у храма Георгия Победоносца и в профилактории ФСИН на Поворотникова, 4.

Еще 27 локаций расположены в районах области. Их список может измениться ввиду погодных условий.