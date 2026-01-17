Стрелявший в пробке на мосту у Телецентра омич угодил в СИЗО

Он проведет там два месяца.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Сегодня, 17 января, в Омске прошло заседание суда по делу омича, устроившего стрельбу в пробке на мосту на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.

Напомним, что 36-летний мужчина во время конфликта с другим местным жителем выстрел ему в лицо из травматического пистолета. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 марта. Расследование дела продолжается.