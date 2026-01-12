Выстрелил в лицо: появились подробности драки омичей на мосту у Телецентра

Водители сцепились из-за приоритета в проезде.

Фото: t.me/ghest_omska

В Омске полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу прямо в дорожной пробке. По данным следствия, инцидент произошел днем 10 января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Между двумя автовладельцами вспыхнул конфликт из-за приоритета в проезде.

Стрелком оказался 36-летний житель Кировского района, управляющий автомобилем «Тойота-Ленд-Крузер». Мужчина открыл огонь из травматического пистолета марки ПБ-2 «ОСА-Эгида» 18-го калибра по водителю автомобиля «Хендай-Крета». Пострадавший 44-летний гражданин был доставлен в больницу с рваной раной щеки и травмой руки. Уточняется, что во время стрельбы рядом находились маленькие дети обоих участников конфликта.

Полицейские установили подозреваемого и провели обыск по месту проживания, где нашли оружие и боеприпасы. Помимо травматики, принадлежащей обвиняемому, сотрудники обнаружили два зарегистрированных охотничьих ружья и патроны к ним.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», предусматривающей максимальный срок наказания до семи лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.