Омичи устроили массовую драку прямо в пробке на мосту у Телецентра

В потасовке участвовали даже женщины.

Фото: t.me/ghest_omska

В Омске на мосту у Телецентра произошла массовая потасовка прямо посреди автомобильной пробки. Инцидент попал на камеру и распространился в социальных сетях.

По словам автора видео, конфликт произошел вчера, 11 января. Изначально потасовка началась между несколькими мужчинами, однако вскоре к нему присоединились женщины, а также подросток, предположительно, сын одного из водителей.

Что именно стало причиной инцидента, остается неясным, однако вполне вероятно, что омичи не поделили дорогу. Напомним, что с начала реконструкции моста там часто образуется многокилометровая пробка.