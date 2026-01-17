На стрелявшего в пробке на мосту у Телецентра омича завели уголовное дело

Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Фото: t.me/ghest_omska

В Омске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после инцидента в дорожной пробке. Напомним, что конфликт развернулся днем 10 января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.

По данным следствия, во время пробки не поделили дорогу пассажир внедорожника «Тойота-Ленд-Крузер» и водитель «Хендай-Крета». 36-летний мужчина из «тойоты» вышел из машины, ударил 44-летнего водителя в лицо через окно, а затем, когда началась потасовка, достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в голову.

Пострадавший был госпитализирован с рваной раной щеки и травмой руки. В момент нападения в салоне его автомобиля находились супруга и трое несовершеннолетних детей.

Сотрудники уголовного розыска провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли оружие.

Подозреваемый задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Омской области намерена настоять на этом в ходе заседания.