Инсайдеры назвали нового директора «Омскэлектро»

Сейчас топ-менеджер работает в компании «Россети Сибирь».

@GigaChat

Новым генеральным директором «Омскэлектро» может стать нынешний замдиректора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» Владимир Комсюков. Об этом «Омск-информу» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

– Вероятнее всего, предприятие возглавит Комсюков, – утверждает анонимный собеседник редакции.

Другой эксперт говорит, что такой расклад возможен.

– В свете грядущего объединения «Омскэлектро» с компанией «Россети» такое назначение вполне логично, – заявил инсайдер.

С июля 2018 года до августа 2025-го пост гендиректора «Омскэлектро» занимал Андрей Жуковский. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и находится в СИЗО. Жуковского скоро начнут судить за фиктивное трудоустройство шести «левых» сотрудников.

Обязанности гендиректора с сентября временно исполняет Виталий Киселев, отец вице-мэра Омска Антона Киселева. По неофициальным данным, специалисту предстоит находиться в статусе «и.о» до конца января. Вероятно, далее компании назначат нового руководителя.