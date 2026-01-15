100 томов дела: экс-главу «Омскэлектро» Жуковского скоро начнут судить

Защищать бывшего депутата Заксобрания собираются московские юристы.

Объединенная пресс-служба судебной системы Омской области

В нынешнем году начнется судебный процесс над экс-гендиректором «Омскэлектро» Андреем Жуковским. Разбирательство анонсировал заместитель председателя СУ СК по Омской области Михаил Зайцев.

Бывшего депутата Заксобрания задержали 18 августа прошлого года и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

В этом году Андрей Жуковский начнет изучать материалы уголовного дела.

– В этом году начнется ознакомление с материалами следствия обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-главы «Омскэлектро». Он находится под стражей. Материалы уголовного дела составили около 100 томов, – пояснил Михаил Зайцев.

По данным источников редакции, в первом полугодии 2026 года дела передадут в суд. Жуковский нанял для своей защиты московских адвокатов.

Напомним, по версии силовиков, руководитель энергокомпании трудоустраивал людей, которые по факту не работали на предприятии. Среди них оказалась домработница, ни разу не появлявшаяся в «Омскэлектро», но регулярно получавшая все выплаты. А также фотограф. В целом в деле 6 трудоустроенных на предприятие фигурантов.