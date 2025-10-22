В деле экс-гендиректора «Омскэлектро» Жуковского появились домработница и фотограф

По версии следствия, Андрей Жуковский трудоустраивал на предприятие людей, которые там не работали.

Объединенная пресс-служба судебной системы Омской области

Появились новые детали уголовного дела, возбужденного два года назад в отношении экс-гендиректора «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Его задержали 18 августа и обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Недавно постановлением Куйбышевского суда Жуковскому продлили срок содержания в СИЗО на месяц.

По версии силовиков, руководитель энергокомпании трудоустраивал людей, которые по факту не работали на предприятии. Среди них оказалась домработница, ни разу не появлявшаяся в «Омскэлектро». Но при этом регулярно получавшая все выплаты. Кроме того в деле фигурировал некий фотограф.

– Руководитель трудоустроил на предприятие лиц, которые фактически на работе не появлялись, но заработную плату и премии получали регулярно и больше, чем остальные такого же рода работники, – цитируют «Коммерческие вести» известного омского эксперта по ЖКХ Александра Лихачева. – В частности, ведущим специалистом числилась некая Н.В.К., которая на самом деле от передачи электрической энергии и АО «Омскэлектро» далека, как Омск от Москвы, поскольку на рабочем месте и не появлялась никогда, так как занята работой в коттедже руководителя в качестве домработницы. Также никогда не видели на предприятии некоего С., числившегося в отделе труда и заработной платы, А.Г.К. из службы реализации, а с 25.02.2022 по 22.06.2022 в ремонтном цехе числился и А.В.Р., якобы являющийся личным фотографом сами понимаете кого.

В целом в рамках данного уголовного дела речь идет о шести фигурантах, так или иначе трудоустроенных в «Омскэлектро».

На предприятии спустя время назначили нового генерального директора. Эту должность получил бывший зам Жуковского, Виталий Киселев.