Министр назвал размер инвестиций в Северный обход и аэропорт Омск-Федоровка

Включение нового аэропорта в нацпроект сэкономило региону 600 млн рублей.

правительство Омской области

В 2025 году на строительство Северного обхода и аэропорта Омск-Федоровка из бюджета региона и федеральной казны было выделено значительное финансирование, а работы уже начаты, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор, министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Так, на Северный обход направлено около 1 млрд рублей. Средства удалось довести до подрядчиков буквально в последние дни года, что позволило начать работы и получить аванс.

Общий объем финансирования этих крупных инфраструктурных проектов значительно выше. По словам министра финансов, суммы по Северному обходу и аэропорту Омск-Федоровка превышают 5 млрд рублей на каждый объект. Чеченко подчеркнул, что без федеральных средств регион не смог бы сам потянуть эти проекты. Кроме того, аэропорт удалось включить в национальный проект, что позволило сэкономить около 600 млн рублей регионального бюджета.

– Если проект включен в национальный проект, региону достаточно внести всего 2 % софинансирования. Для обычной программы эта доля обычно составляет 12–14 %, в зависимости от бюджетной обеспеченности. Благодаря тому что губернатору удалось включить аэропорт Омск-Федоровка в национальный проект, регион сэкономил на его софинансировании около 600 миллионов рублей, – пояснил Чеченко.

Он также отметил, что проекты финансируются на достаточно комфортных для региона условиях, без риска необходимости в дальнейшем вкладывать многократно больше средств.