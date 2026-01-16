Омская область избавилась от госдолга на 8,5 млрд

Долговая нагрузка региона снизилась с 68 до 57 %.

omskinform.ru

Государственный долг Омской области по итогам 2025 года удалось сократить и вывести ситуацию в более стабильное русло. Общий объем долговых обязательств региона уменьшился с 73,4 млрд до 65 млрд рублей. При этом рост коммерческих заимствований власти смогли сдержать – он составил чуть более 3 млрд рублей и не стал критичным для бюджета.

Как пояснил на пресс-конференции в Доме журналистов вице-губернатор, министр финансов Омской области Вадим Чеченко, ключевую роль в снижении госдолга сыграло списание бюджетных кредитов по федеральной программе, реализуемой по поручению президента России.

– Это стало возможным благодаря списанию бюджетных кредитов в рамках программы, которую президент поручил реализовать правительству Российской Федерации. В прошлом году было списано 9,4 млрд рублей бюджетных кредитов. При этом общий объем снижения оказался меньше, так как параллельно привлекались новые бюджетные кредиты, – подчеркнул министр финансов.

В результате долговая нагрузка региона снизилась с 68 до 57 %, что улучшило финансовую устойчивость Омской области. Несмотря на небольшой рост коммерческих заимствований в конце года, их доля в структуре долга не увеличилась и не повлияла на стабильность региональных финансов.

