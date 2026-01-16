В Омской области резко снизились доходы от налога на прибыль

Поступления от промышленности сократились почти на треть, а рост в финансово-страховом секторе это падение не компенсировал.

Фото: Omskinform.ru

Вице-губернатор, министр финансов Омской области Вадим Чеченко сообщил о снижении поступлений по налогу на прибыль в регионе. По итогам прошлого года общий объем доходов казны по этому налогу составил 25,2 млрд рублей. Основную часть поступлений – 83,5 % – обеспечили несколько ключевых видов экономической деятельности.

– Это обрабатывающие производства, финансово-страховая деятельность, торговля оптовая и розничная, транспортировка и строительство. Они определяют объем поступлений в целом, – сказал Чеченко на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов.

Министр отметил, что решающую роль играет обрабатывающая промышленность. В стабильные годы ее доля в доходах по налогу на прибыль достигает около 50 % от общего объема.

– То есть это определяющая ОКВЭД, которая наполняет налог на прибыль. Это не только у нас, на самом деле. Это, как правило, и в тех регионах, которые самодостаточные, в которых доля налога на прибыль в общем объеме значительная, – добавил министр финансов.

По словам Чеченко, в 2025 году поступления от обрабатывающих производств снизились примерно на треть. Именно это падение и стало ключевым фактором формирования отрицательной динамики по налогу на прибыль в регионе в целом.

Тем не менее в финансово-страховом секторе была зафиксирована положительная динамика: поступления от банков выросли почти на 25 %. Однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение в промышленности.