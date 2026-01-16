Омск-Информ
·Общество

В Омске потратят почти 4 миллиона рублей на ремонт систем оповещения о ЧП

Неисправные детали заменят.

Городские власти планируют выделить почти 3,7 миллиона рублей на ремонт и поддержание исправности оборудования системы экстренного оповещения.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, специалисты будут регулярно проверять состояние техники, чистить ее, настраивать и заменять неисправные детали.

– Все необходимое оборудование будет регулярно обследоваться квалифицированными специалистами, проходить детальный осмотр, чистку, проверяться на работоспособность, в том числе с помощью встроенных средств контроля и автономных средств измерений, регулироваться. Неисправные элементы, естественно, будут заменяться, – сообщил Шелест.

Напомним, что согласно проекту постановления о мероприятиях города Омска в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций следующие проверки намечены на 4 марта и 7 октября 2026 года.

