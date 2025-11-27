Стало известно, когда в Омске вновь завоют сирены

Город утвердил график весеннего и осеннего запуска системы оповещения.

Stable Diffusion В Омске определились предварительные даты проверки готовности систем оповещения населения на 2026 год. Они запланированы на весну и осень.

Согласно проекту постановления о мероприятиях города Омска в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций проверки намечены на 4 марта и 7 октября 2026 года. В эти дни будет включено оконечное оборудование, а население получит соответствующие сигналы и информацию. Также предусмотрены временные перерывы в телерадиовещании с трансляцией аудиовизуальных и текстовых сообщений.

Отметим, что перед такими проверками горожан обычно заранее предупреждают и просят не тревожиться. Как правило, вся процедура проходит оперативно и занимает около получаса.