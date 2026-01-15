В Омске достроили бывший офис «Мостовика» на берегу Иртыша

Департамент архитектуры выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Фото: vk.com/dagomsk

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в Советском округе. Оно располагается по адресу: проспект Мира, 5/8.

Здание выделяется современным дизайном с переменной высотой в 5–6 этажей. Общая площадь помещений составляет более 11 тыс. кв. м.

Отмечается, что строительство офисного здания велось на средства индивидуального предпринимателя.

Напомним, что ранее здание принадлежало НПО «Мостовик». Оно перешло в собственность омского предпринимателя Андрея Шаронова после торгов, где стоимость долгостроя и прилегающих участков оценивалась в 110,2 млн рублей.

В 2018 году степень готовности пятиэтажного здания на берегу Иртыша оценивалась в 95 %. 9 января 2025 года департамент архитектуры Омска выдал разрешение на реконструкцию объекта.