Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Департамент архитектуры дал разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира.

В ближайшее время на проспекте Мира в Омске возобновится строительство пятиэтажного здания, ранее принадлежавшего НПО «Мостовик». Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии в январе выдал нынешнему собственнику объекта – предпринимателю Андрею Шаронову – разрешение на реконструкцию здания, сообщает портал «Город55». Документ будет действовать до 9 июля 2026 года.

Строительная готовность бывшего офиса «Мостовика» составляет 95 %. Долгострой находится на двух участках общей площадью 9744 кв. м. В свое время он приобретался за 110 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Департамент архитектуры дал разрешение на реконструкцию административного здания на проспекте Мира.

В ближайшее время на проспекте Мира в Омске возобновится строительство пятиэтажного здания, ранее принадлежавшего НПО «Мостовик». Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии в январе выдал нынешнему собственнику объекта – предпринимателю Андрею Шаронову – разрешение на реконструкцию здания, сообщает портал «Город55». Документ будет действовать до 9 июля 2026 года.

Строительная готовность бывшего офиса «Мостовика» составляет 95 %. Долгострой находится на двух участках общей площадью 9744 кв. м. В свое время он приобретался за 110 млн рублей.