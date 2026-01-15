Омск-Информ
·Общество

В Омске в мороз закрыли теплую остановку

Раньше остановка всегда работала, заявляют местные жители.

Омичи пожаловались в соцсетях на закрытую в мороз теплую остановку. Погреться горожане не смогли на 21-й Амурской.

– На улице –30, теплую остановку на 21-й Амурской закрыли на ключ, до этого она всегда была открыта, – сообщает автор поста.

Причина закрытия неизвестна. Отметим, что раньше остановки закрывали в случае их повреждения вандалами.

