По вине вандалов в Омске закрыли теплую остановку

Дверь ТОКа кто-то разбил.

https://t.me/omsknewstrain/10781

Еще одна теплая остановка в Омске пострадала от рук (или ног) вандалов. На этот раз омичи разбили дверь павильона на остановке «11-й микрорайон».

Как сообщает телеграм-канал «Омский новостной поезд», павильон не работает. На двери висит табличка, сообщающая: «Закрыто».

Отметим, что омичи периодически разбивают остановки. Обычно вандалы – молодые люди в алкогольном опьянении. Ранее, например, сотрудники полиции возбудили уголовное дело на 17-летнего омича, который разбил павильон на остановке «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».