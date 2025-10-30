Омск-Информ
На омского подростка завели уголовное дело из-за разбитой остановки

Ему грозят исправительные работы или штраф.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело на 17-летнего омича, который разбил теплую остановку. Парня обвиняют в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября в торгово-остановочном комплексе «Парк имени 30-летия ВЛКСМ». Молодой человек, который находился внутри павильона вместе с приятелями, ударил рукой по стеклянной двери и разбил ее.

– Разбил стеклянную дверь, дабы проверить свою силу, – ранее прокомментировал свои действия подросток.

Владелец ТОКов, компания «Капитал-Строй», оценил ущерб в 117 200 рублей.

Отметим, что ранее парня также поймали на краже велосипеда.

