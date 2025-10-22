В Омске подросток разбил теплую остановку, чтобы «проверить свою силу»

Молодой человек находился в состоянии опьянения.

Сотрудники омской полиции выяснили, кто разбил теплую остановку «Парк имени 30-летия ВЛКСМ». Как выяснилось, дверь в торгово-остановочный комплекс повредил 17-летний подросток.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября. Нарушитель попал на запись камеры внутри остановки. По ней полицейские и узнали парня.

– Сотрудники уголовного розыска опознали в нарушителе фигуранта уголовного дела о краже велосипеда, расследуемого в отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску, – сообщили в полиции.

Парня задержали, на допросе он рассказал, что был пьян и по стеклянной двери ударил без какой-либо цели.

– Разбил стеклянную дверь, дабы проверить свою силу, – прокомментировал подросток свои действия.

На молодого человека составили протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По факту повреждения павильона продолжается проверка.