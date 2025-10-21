Омск-Информ
·Происшествия

Придется мерзнуть на улице: вандалы разгромили еще одну теплую остановку в Омске

После инцидента ее временно закрыли.

Омские вандалы продолжают громить торгово-остановочные комплексы, так называемые теплые остановки. В соцсетях появилось видео, как вандал разбивает стеклянную дверь павильона на остановке «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».

Видео было снято в ночь на 11 октября. Остановку временно закрыли, чтобы оценить ущерб и найти виновных.

Ранее полицейские поймали нарушителя, который разбил подземный переход в центре Омска. Им оказался 18-летний посетитель бара. Парень выстрелил в стекло из пневматического пистолета.

