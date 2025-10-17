В Омске поймали вандалов, громивших стекла на Любинском проспекте

Стоимость разбитого ими стеклянного пролета оценивается в 40 000 рублей.

Омская полиция

Омские полицейские нашли вандалов, которые разбили один из пролетов стеклянного ограждения подземного пешеходного перехода в историческом центре города на Любинском проспекте.

– Сотрудники уголовного розыска ОП № 10 УМВД России по городу Омску и оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску установили личность нарушителя и задержали по месту жительства, – рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе разбирательства было установлено, что к произошедшему причастен один из посетителей бара, расположенного рядом с переходом. 18-летний житель Ленинского округа рассказал, что принес с собой пневматический пистолет, из которого стал стрелять по стеклам перехода. Когда разбитое стекло посыпалось, он с приятелем покинул место происшествия.

По предварительным данным, стоимость разбитого стеклянного пролета оценивается в 40 000 рублей. Как ранее в городской администрации, новые стекла для перехода придется ждать долго.

– Разбитые фасады подземного пешеходного перехода изготовлены из гнутого каленого стекла, которое производится на заказ в других регионах и требует значительных финансовых затрат и времени на доставку, – заявили накануне в мэрии.

Пистолет, из которого велась стрельба по стеклам перехода, изъят и направлен на баллистическое исследование. Задержанный парень ранее не привлекался к уголовной ответственности. По факту произошедшего ведется проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.