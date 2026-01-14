Названа дата открытия модного азиатского бистро в Омске

Заведение начнет работу уже в эти выходные.

Фото: Freepik.com

В Омске новое заведение «СМ Азия Бистро» официально откроется на этих выходных, 17 и 18 января. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель». Инвестором и идеологом проекта стал омский предприниматель Андрей Колмогоров.

Бистро будет специализироваться на современной азиатской кухне с акцентом на быструю отдачу блюд. В меню войдут холодные и горячие закуски, рамены, суп том ям, WOK-блюда, жареный рис, а также суши, роллы и десерты.

Блюда для нового бистро разработал известный шеф-повар и ресторатор Игорь Белоглазов.

Отметим, что раньше на этом месте работал филиал ресторана корейского стритфуда Chicko. Посетители жаловались на ограниченное количество блюд и медленное обслуживание.