В Омске оказалась «не в тренде» сеть корейского фастфуда

Владельцы объявили о закрытии двух ресторанчиков.

t.me/omsk_chicko

Владельцы двух точек корейского стритфуда «Чико» в Омске объявили о закрытии. Заведения возле бывшего ночного клуба «Атлантида» и в ТК «Терминал» работают до 31 октября.

– По не зависящим от нас обстоятельствам Чико в Омске закрывается. До 31 октября наш домик на Карла Маркса, 18, будет по-прежнему полон ароматов, улыбок и любимых блюд… Спасибо, что все это время были с нами, – цитирует учредителей omsk_putevoditel.

Причина закрытия неизвестна, однако посетители жалуются на ограниченное количество блюд и медленное обслуживание. По сути же, заведение попросту не прижилось в городе: подобных кафе множество, а интерес к этому направлению сейчас невысокий. Рестораны открылись в июле прошлого года, и на мероприятии присутствовал учредитель сети, ресторатор Сергей Лебедев.