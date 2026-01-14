Еще в одном районе Омской области отменили крещенские купания

На этот раз от купелей отказался Полтавский район.

Фото создано при помощи ИИ

В Полтавском районе Омской области в этом году не будут обустраивать купели для традиционных крещенских купаний. О принятом решении сообщила местная администрация.

Согласно официальной информации, массовые мероприятия и подготовка прорубей не планируются в двух населенных пунктах.

– По информации администраций Полтавского городского и Новоильиновского сельского поселений, на озере Караката в р.п. Полтавка и котловане Черном в с. Новоильиновка организация купелей и проведение массовых крещенских купаний не планируется, – говорится в сообщении.

В администрации района порекомендовали воздержаться от самостоятельного посещения водоемов.

Напомним, что ранее крещенские купания отменили в Шербакульском районе. Отказ от них объяснили соображениями безопасности. Из-за потепления структура льда стала ненадежной для массовых купаний.