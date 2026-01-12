Омск-Информ
В Омской области отменили крещенские купания

Однако в прорубь нельзя будет окунуться в одном районе.

В следующий понедельник, 19 января, в Омской области планируются крещенские купания. Однако окунуться в прорубь можно будет не везде. В Шербакульском районе купания отменили из-за неподходящей погоды.

– В условиях потепления структура льда стала ненадежной для массовых купаний. Это важная мера предосторожности, призванная сохранить безопасность граждан, – сообщили в районной администрации.

Отметим, что в прошлом году в проруби окунулись 8200 омичей. Для этого в регионе организовали 30 купелей.

