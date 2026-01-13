Решение суда в Омске по делу о самолете в поле прокомментировали следователи

В следственном управлении на транспорте рассказали о дорасследовании дела по пилоту, посадившему самолет в поле Новосибирской области.

Уральские авиалинии

Сегодня, 13 января, в Новосибирске в студии ТАСС на пресс-конференции по итогам года первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев рассказал, с чем связано длительное расследование уголовного дела о самолете Сочи-Омск, который экстренно посадили в поле Убинского района Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

Напомним, что 19 ноября 2025 года Центральный районный суд Омска по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору на дорасследование. Прокуратура воспротивилась этому и подала апелляцию.

– Не совсем правильно и корректно будет комментировать решение суда о возвращении уголовного дела, но оно обжаловано Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, также обжаловано некоторыми из потерпевших по данному уголовному делу, – сказал Ануфриев. – Мы поддерживаем позицию прокуратуры и потерпевших, мы считаем, что расследование уголовного дела проведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела нет.

Длинный срок расследования связан с тем, что следователи давали оценку не только действиям командира воздушного судна и пилотов, но и изучали авиакомпании в области организации полетов.

– Мы проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира воздушного судна с той атмосферой и с правилами, которые действуют в авиакомпании. Поэтому расследование было такое длительное, – подчеркнул Ануфриев. – На 20 января в областном суде назначено рассмотрение дела, какое решение суд примет, будем ждать.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года – самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске. Однако возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку. Никто при этом не пострадал.

По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске, к тому же пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках.