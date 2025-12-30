Новое рассмотрение дела пилота, посадившего самолет в поле вместо Омска, попало под апелляцию

Жалоба поступила в Омский областной суд.

Уральские авиалинии В Омский областной суд поступили апелляционные представление и жалобы на постановление Центрального районного суда о возвращении прокурору уголовного дела в отношении пилота самолета «Уральских авиалиний» Сергея Белова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Судом предыдущей инстанции принято решение о возвращении дела на новое рассмотрение. Прокуратура воспротивилась этому и подала апелляцию. Судебное заседание назначено на 20 января следующего года.

Отметим, что Сергей Белов в сентябре 2023 года посадил в поле Убинского района Новосибирской области лайнер с 167 пассажирами на борту.

Самолет летел из Сочи в Омск, Белов запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Из-за нехватки топлива им и было принято такое решение.