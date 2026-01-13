В мэрии Омска оценили перспективы банкротства «Тепловой компании»

Власти уверяют, что этого не произойдет.

В администрации Омска прокомментировали ситуацию вокруг иска «ОмскВодоканала», который намерен добиваться банкротства «Тепловой компании». Власти уверены, что претензии на 12 млн рублей будут урегулированы без радикальных последствий.

– Этот вопрос связан с отношением двух хозяйствующих субъектов. Он будет урегулирован. Угрозы банкротства нет, – сообщили в мэрии «Омск-информу».

По данным на 1 сентября, долги «Тепловой компании» составляли 2,57 млрд рублей. На данный момент организация должна 596 млн рублей.

Отметим, что 100 % акций «Тепловой компании» принадлежат городской администрации. Ранее мэр Омска Сергей Шелест заявил, что угрозы банкротства «Тепловой компании» нет.