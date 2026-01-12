Омскую «Тепловую компанию» снова хотят обанкротить

В суд собирается обратиться «ОмскВодоканал».

omskinform.ru

Сегодня, 12 января, «ОмскВодоканал» объявил о намерении обратиться в Арбитражный суд и обанкротить «Тепловую компанию». В прошлом году «ОмскВодоканал» 13 раз пытался взыскать долги, которые достигли 12 млн рублей.

Это не первый кредитор, который хотел обанкротить «Тепловую компанию». Однако пока этого так и не произошло.

Отметим, что 100 % акций «Тепловой компании» принадлежат городской администрации. Ранее мэр Омска Сергей Шелест заявил, что нет угрозы банкротства «Тепловой компании», несмотря на долги.

По данным на 1 сентября, долги «Тепловой компании» составляли 2,57 млрд рублей. На данный момент они достигают 596 млн рублей.