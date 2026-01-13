Стала известна причина продажи техники омской «Тепловой компании»

Предприятие накопило миллиардные долги.

Судебные приставы отправили на аукцион имущество омской «Тепловой компании». На торгах оказались два грузовика: КамАЗ 532120 1996 года выпуска, минимальная цена которого 690 тыс. рублей, и ЗИЛ 431412 1997 года выпуска, который оценили в 717 тыс. рублей. Торги проведут 12 января.

Также из-под молотка уйдет принадлежащая компании «Лада Гранта» 2024 года выпуска. Легковушку оценили в 751,5 тыс. рублей. Торги проведут 29 января.

Как уточнили «Омск-Информу» в ГУФССП России по Омской области, машины АО «Тепловая компания» выставлены на аукцион из-за долгов.

– Причиной продажи стали большие долги предприятия, – коротко пояснили приставы.

Напомним, что перед отопительным сезоном общая кредиторская задолженность предприятия составила 2,76 млрд рублей.

Основная часть долгов «Тепловой компании» приходится на подрядчиков и поставщиков – 2,2 млрд рублей, что составляет 84,6 % от общей суммы задолженности. На втором месте – долги перед другими поставщиками, которые составляют 207 млн рублей. Меньше всего компания должна по налогам и сборам – 188 млн рублей.

Причины роста долгов компании различные: блокировка расчетных счетов, убытки из-за износа оборудования, высокий уровень инфляции при стабильном тарифе на отопление, невозможность отключения отопления должникам (задолженность которых составляет почти полмиллиарда рублей), а также судебные разбирательства с АО «Омск РТС».

По данным редакции, сейчас против «Тепловой компании» судебными приставами открыто 737 исполнительных производств.