Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Технику омской «Тепловой компании» выставили на торги

Продать собираются КамАЗ и ЗИЛ.

Омские приставы продают имущество АО «Тепловая компания». По данным портала «ГИС Торги», сейчас идет прием заявок на аукцион.

Продать приставы планируют КамАЗ 532120 1996 года выпуска, минимальная цена которого 690 тысяч рублей. ЗИЛ 431412 1997 года выпуска оценили в 717 тысяч рублей.

Торги планируются 12 февраля.

·Экономика/Бизнес

Технику омской «Тепловой компании» выставили на торги

Продать собираются КамАЗ и ЗИЛ.

Омские приставы продают имущество АО «Тепловая компания». По данным портала «ГИС Торги», сейчас идет прием заявок на аукцион.

Продать приставы планируют КамАЗ 532120 1996 года выпуска, минимальная цена которого 690 тысяч рублей. ЗИЛ 431412 1997 года выпуска оценили в 717 тысяч рублей.

Торги планируются 12 февраля.