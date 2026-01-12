В Омской области резко снизили цены на посещение резиденции Деда Мороза

Съездить в гости к главному новогоднему волшебнику можно до 25 декабря.

узей-заповедник «Старина Сибирская»

Историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье в два раза снизил цены на посещение «Сибирских владений Деда Мороза» (0+). Съездить к главному новогоднему волшебнику можно еще две недели.

– До 25 января посетителям «Сибирских владений Деда Мороза» доступны билеты со скидкой 50 %, – сообщили организаторы новогодних мероприятий.

За праздники резиденцию посетили 3,5 тыс. человек – это и омичи, и гости из других регионов.

Ранее сообщалось, что «Сибирские владения Деда Мороза» вошли в число лидеров рейтинга «Топ-20 резиденций Деда Мороза в России» проекта «Отдых в России», заняв третье место.