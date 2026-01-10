Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омскую резиденцию Деда Мороза признали одной из лучших в стране

«Сибирские владения» в Большеречье открыты для гостей до 25 января.

Резиденция Деда Мороза в поселке Большеречье Омской области вошла в число лидеров рейтинга «Топ-20 резиденций Деда Мороза в России» проекта «Отдых в России» от «Комсомольской правды», заняв третье место.

– Сибирь – идеальное место для того, чтобы прочувствовать всю силу и красоту настоящей русской зимы. Недаром повелитель вьюг и метелей выбрал местом для еще одного своего дома Омскую область, а точнее, музей-заповедник «Старина Сибирская», – говорится на сайте «Комсомольской правды».

Резиденция будет открыта для посещения до 25 января включительно. Для гостей организованы праздничные активности в новогодней тематике с участием сказочных героев.

Напомним, что в Омской области действуют и другие резиденции Деда Мороза.

·Общество

Омскую резиденцию Деда Мороза признали одной из лучших в стране

«Сибирские владения» в Большеречье открыты для гостей до 25 января.

Резиденция Деда Мороза в поселке Большеречье Омской области вошла в число лидеров рейтинга «Топ-20 резиденций Деда Мороза в России» проекта «Отдых в России» от «Комсомольской правды», заняв третье место.

– Сибирь – идеальное место для того, чтобы прочувствовать всю силу и красоту настоящей русской зимы. Недаром повелитель вьюг и метелей выбрал местом для еще одного своего дома Омскую область, а точнее, музей-заповедник «Старина Сибирская», – говорится на сайте «Комсомольской правды».

Резиденция будет открыта для посещения до 25 января включительно. Для гостей организованы праздничные активности в новогодней тематике с участием сказочных героев.

Напомним, что в Омской области действуют и другие резиденции Деда Мороза.