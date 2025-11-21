Дед Мороз в Омской области стоит, как в Великом Устюге: есть альтернатива

Пока в «Старине Сибирской» оправдываются за двукратное повышение цен, омичи ищут другие варианты.

Дорогой Дедушка Мороз

В середине декабря традиционно начинаются массовые мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Один из популярных форматов – «Резиденция Деда Мороза». Такие резиденции есть во многих регионах, и Омская область здесь не исключение.

Так, с 15 декабря по 25 января в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большеречье будут работать «Сибирские Владения Деда Мороза» (0+). На театрализованную экскурсию с героями народных сказок ведется предварительная запись по телефону 8-902-674-70-70. Купить билет можно на месте.

фото Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская"

Цены в этом году, правда, «кусаются»: взрослый билет обойдется в 2 тыс. рублей, детский (до 16 лет) – 1500, детей до трех лет пускают за 150 рублей. Год назад было в 2 раза дешевле, а самые маленькие посещали резиденцию и вовсе бесплатно.

– Повышение цен вызвано ростом издержек на организацию мероприятия. Подорожали свет, топливо (все объекты отапливаются дровами), расходные материалы на декорации и костюмы, услуги привлеченных специалистов, оборудование, безопасность и налоги, – прокомментировали в музее «Старина Сибирская».

Этот ответ, мягко говоря, не устроил омичей: люди не верят в рост издержек более чем в два раза, и некоторые уже начали отказываться от поездки в Большеречье в пользу других мероприятий.

Как выяснил «Омск-информ», цены на посещение «Сибирских Владений Деда Мороза» сопоставимы с посещением официальной резиденции главного новогоднего волшебника в Великом Устюге (Вологодская область). Она принимает гостей круглый год, но пик активности туристов приходится на период с 24 декабря по 11 января. До Нового года взрослый билет стоит 2100 рублей, после – 2950. Детские билеты (до 14 лет пускают только в сопровождении родителей) обойдутся в 1950 и 2800 рублей соответственно. Детей до трех лет, в отличие от Большеречья, пускают бесплатно.

Альтернативные варианты

В Большеречье, как известно, есть не только «Старина Сибирская», но и знаменитый на всю страну зоопарк. И там тоже будет интерактивная новогодняя программа для детей и их родителей. Стоимость вполне по карману: взрослый билет – 600 рублей, детский (с 5 до 14 лет) – 400 рублей.

Запись ведется заранее на удобные даты: в декабре с 15-го по 30-е число включительно, в январе 2026 года на 3, 4, 9, 10, 12–30 числа.

фото Управления по охране животного мира

Посетить резиденцию Деда Мороза можно, не выезжая из Омска, ее откроют в дендросаду им. Г. И. Гензе. С 17 декабря по 11 января гостей ждут на театр-игру по мотивам советской сказки «Морозко» (0+). В программе: спектакль для детей от трех лет, зимние игры и хоровод у елки, «Почта Деда Мороза». Все подробности по телефону +7 (3812) 20-90-26.

Также в саду Гензе можно прокатиться на северном олене, будет работать сувенирная лавка Деда Мороза. Стоимость билетов – от 900 рублей (один взрослый) до 1450 рублей (семья из трех человек).

В «Омской крепости» в здании «Казарма дисциплинарных рот 1833 года» с 15 декабря по 30 декабря будет работать мастерская Деда Мороза (0+). Творческий проект направлен на знакомство и популяризацию традиционных ремесел Омского Прииртышья. В рамках проекта проходят мастер-классы по изготовлению печатного пряника, выдуванию стеклянных елочных игрушек, чеканке монет, плетению из кожи браслетов, брелков, изготовлению керамических поделок с новогодней тематикой.

Запись на мероприятие под названием «Новогодняя игрушка в Пряничном доме» ведется по телефону 8-983-117-82-86. Мастер-классы будут проходить 14, 21, 27 и 30 декабря, начало в 14:30. Билет стоит 650 рублей.

Здесь же, в «Омской крепости», будет установлена главная городская елка высотой 15 метров. Ее открытие запланировано на 28 декабря, начало в 13:00.

Менее чем через месяц омичи начнут кружиться в праздничном водовороте, и мест, где можно с пользой провести новогодние каникулы, хватает. Главное – настроение и желание отлично провести время с семьей, детьми, любимым человеком.