Омский коммунальщиков перед морозами перевели в спецрежим

Службы ЖКХ будут контролировать теплоисточники, нагрузку на сети и резервные источники энергии.

omskinform.ru

Сегодня в Омске прошел оперштаб по итогам новогодних праздников. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

– В течение двенадцатидневных каникул серьезных нарушений в системе ЖКХ региона не было допущено. Все дежурные и аварийные службы ресурсоснабжающих предприятий Омской области работали по графикам. Ответственные бригады оперативно отрабатывали поступающие заявки и инциденты, – поделился министр.

Шнипко также отметил, что с 13 января руководителям коммунальных организаций было поручено перевести аварийно-диспетчерские службы в режим повышенной готовности. Они должны подготовить оборудование к работе при низких температурах и наладить стабильный температурный режим на теплоисточниках, чтобы обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей.

Кроме того, коммунальщики должны увеличить выработку и передачу энергии для удовлетворения повышенного спроса на отопление, контролировать нагрузку на электросети во избежание перегрузок и обрывов, а при необходимости оперативно развернуть резервные источники электроснабжения.

Напомним, что ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о резком похолодании в ближайшие дни.