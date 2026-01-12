Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Метель и мощный мороз: Омскую область накроет резкое похолодание

Столбики термометров опустятся до -31 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 января, в Омске и Омской области дневная температура воздуха составит -9…-14 °C.

Кроме того, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель. На дорогах - снежные заносы и снежный накат. Северный и северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ночью установится переменная облачность. Столбики термометров опустятся до -19…-24 °C, по северо-западу области - до -26…-31 °C. Ожидается похолодание. Пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

·Общество

Метель и мощный мороз: Омскую область накроет резкое похолодание

Столбики термометров опустятся до -31 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 января, в Омске и Омской области дневная температура воздуха составит -9…-14 °C.

Кроме того, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель. На дорогах - снежные заносы и снежный накат. Северный и северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ночью установится переменная облачность. Столбики термометров опустятся до -19…-24 °C, по северо-западу области - до -26…-31 °C. Ожидается похолодание. Пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.