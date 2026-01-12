Глава минздрава призвал омичей быть осторожными с гриппом после каникул

Маркелов напомнил, что при первых симптомах лучше остаться дома и обратиться к врачу.

Фото: Freepik.com

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов обратился к омичам с просьбой внимательно следить за своим самочувствием после новогодних праздников.

– Часть из вас за праздники, после встреч с друзьями и прогулок на морозе успели почувствовать недомогание. Если вы наблюдаете у себя симптомы гриппа или ОРВИ, не спешите включаться в активную социальную жизнь. Обратитесь к врачу, посидите дома несколько дней, – призвал министр.

Маркелов также подчеркнул, что соблюдение этих рекомендаций помогает не только быстрее выздороветь, но и снизить риск распространения болезни в коллективе. Он добавил, что грипп в этом году особенно заразен, а пик заболеваемости обычно приходится на вторую половину января. При обычном течении болезни человек становится безопасным для окружающих примерно через неделю.