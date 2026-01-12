Омичам объяснили, как без вреда для здоровья выйти из новогоднего «зажора»

Специалисты Роспотребнадзора советуют менять питание и режим сна постепенно.

МЦСМ Евромед

Новогодние каникулы часто становятся испытанием для организма: обильные застолья, нарушенный режим сна и снижение физической активности дают о себе знать уже в первые рабочие дни. В Роспотребнадзоре отмечают, что возвращаться к привычному ритму жизни следует постепенно, избегая резких и радикальных мер.

– Для возвращения в норму после праздников необходимо отдать предпочтение сбалансированному питанию, перейти на более легкое и менее калорийное меню, добавить физической активности. Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет. Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, – это овощи, зелень, фрукты, – сообщили специалисты.

В ведомстве также напомнили, что сухофрукты могут быть полезны для организма, так как содержат клетчатку, витамины, минералы и микроэлементы. Однако из-за высокого содержания сахара употреблять их рекомендуется умеренно. Ужин, по словам специалистов, должен быть не позднее чем за три часа до сна, а перед сном допустим стакан кисломолочного напитка, например кефира.

При соблюдении этих рекомендаций восстановление организма возможно уже через некоторое время. Если же сохраняются дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта, головные боли, слабость, вялость или тошнота, специалисты советуют пересмотреть режим питания.

– Желательно перейти на дробное питание: есть пять-шесть раз в день небольшими порциями. Также рекомендуется исключить тяжелую пищу – жареное, соленое, маринованное, фастфуд, снеки. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Отдельное внимание в ведомстве рекомендуют уделить восстановлению режима сна. Во время праздников он часто нарушается, поэтому возвращаться к привычному графику необходимо постепенно – ложиться и вставать в одно и то же время. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что полноценный сон играет ключевую роль в сохранении здоровья и общего самочувствия.

– Если ваш отдых был чрезмерно активным и теперь вы испытываете боль в мышцах, важно отдохнуть, но не проводить неделю на диване, а постепенно добавлять физическую активность. Это могут быть прогулки или упражнения на растяжку, – добавили специалисты.

Для восстановления организма также подойдут массаж, баня или сауна, а умеренные занятия спортом помогут ускорить обмен веществ и вернуть организму тонус.