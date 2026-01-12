«Разъели носочки у собаки»: омичи требуют убрать реагенты с городских улиц

Горожане предлагают перейти на механическую уборку снега, ссылаясь на опыт Кузбасса.

Омичи высказали недовольство массовым использованием реагентов на городских улицах. Жалобы появились в телеграм-канале «Фадина общается 2.0». Горожане считают, что химические средства следует заменить уборкой снега с помощью спецтехники, ссылаясь на опыт Кузбасса.

– Гостили у родни в Прокопьевске и были крайне удивлены: в городах Кузбасса не используют реагенты на улицах, хотя климат не особо отличается от Омска. Там просто убирают снег. Чисто, сухо, а главное, экологично. Возможно, и в Омске стоит отказаться от реагентов и перенять этот опыт, – поделился один из омичей.

Жители отмечают, что использование химических средств может наносить вред не только окружающей среде, но и домашним животным.

– Эти реагенты разъели носочки у собаки. Мы специально покупали их, чтобы защитить лапы в сильные морозы, однако уже после пяти прогулок в носках появились дырки. Причем не в местах когтей, а на самих пальцах. При этом мы всего лишь несколько раз переходили дорогу, – рассказал другой омич.

Ранее в городской администрации поясняли, что дорожные службы незамедлительно проводят противогололедную обработку и расчистку проезжей части при сильных снегопадах.