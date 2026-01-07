Самая дешевая «грязь»: почему омские дороги до сих пор посыпают песком и солью

Ищем альтернативу традиционным способом борьбы с гололедом в Омске.

Омичи ежегодно жалуются на химикаты, которые тысячами тонн высыпают на дороги и тротуары. По словам горожан, реагенты вредны для обуви, машин и лап животных.

Однако самое частое замечание омичей «прилетает» администрации за грязь на дорогах, которая остается после обработки. От смеси реагентов, по словам омичей, трудно отмыть машину, а сами улицы превращаются в грязное месиво.

– Сколько это может продолжаться?! Сегодня прошел небольшой снег, и сразу же проехали дорожники и посыпали реагентами дороги. Для чего? Гололеда от этого снега не было, зимние шины для чего мы ставим зимой? Сейчас это все опять растает, и будет грязь, – вот лишь одна из жалоб в соцсетях.

При этом известно, что омские дороги обрабатывают далеко не страшной химической смесью. В ее составе всего два компонента: песок и техническая соль. По словам чиновников городской администрации, такая смесь самая доступная и эффективная.

– Сейчас на дорогах в качестве противогололедных материалов применяется песко-соляная смесь. Как показала практика, это самый доступный и эффективный материал, – заявили в мэрии.

«Омск-информ» изучил альтернативы песко-соляной смеси, которые могут предотвратить превращение города в грязное месиво.

«Сладкое» решение проблемы

В 2014-м белорусские дорожники провели испытания мелассы – остаточного продукта переработки сахара. Меласса (или патока) должна была стать более экологичной заменой технической соли, но повсеместного введения нового средства не случилось из-за массы проблем.

«Сладкая» посыпка дорог оказалась в разы дороже традиционной технической соли и приводила к такому же загрязнению на дорогах. Помимо этого, мелассу, при налипании на кузов авто, было труднее смыть. Белорусы жаловались на более «липкую» грязь, с которой трудно бороться.

Впрочем, такой состав было бы проблематично применить в Омске. Меласса эффективно работает при температурах выше –15 °C, то есть покрывать ею омские улицы можно было бы только осенью и весной.

По примеру соседей

В соседней Тюменской области уже второй год дороги посыпают новым реагентом под названием «Бионорд». Состав полностью растворяется и убирать его весной не надо, сообщили в администрации Тюмени со ссылкой на специалистов.

Впрочем, в его состав входят все та же соль (хлорид натрия), а также хлорид кальция, антикоррозийные и биофильные добавки.

t.me/shelest_sn

В соседнем регионе этот реагент используют дозированно и точечно, в комплекте с другими способами борьбы с гололедом. Так, в этом году новым составом обработают лишь центральные улицы, а в остальных районах будут сыпать проверенную смесь песка с солью.

Согласно сайту госзакупок, реагент закупают в различных регионах по цене примерно 50 рублей за килограмм. Особенно он полюбился дорожникам Санкт-Петербурга и Приморского края. В Омске тоже был опыт использования «Бионорда», возможно, он точечно применяется и сейчас.

Улицы с «душком»

Для борьбы с гололедом можно обратиться и в далекую от городского хозяйства сферу – сельскохозяйственную. Используемый как удобрение карбамид, или мочевина, представляет собой органическое вещество, синтезируемое из аммиака и углекислого газа под высоким давлением и температурой.

Фото: freepik.com

Попадая на поверхность льда, гранулы мочевины насыщаются влагой и выделяют тепло. Растворяясь, вещество образует смесь, которая разрушает структуру льда. В результате замерзшее покрытие становится мягким, начинает медленно таять и отслаиваться от поверхности.

Однако минусов у такого способа масса: мочевина в несколько раз дороже технической соли, плохо работает при температурах ниже –10 °C и выделяет запах аммиака при насыщении влагой, что делает использование этого состава проблематичным на улицах города.

Грязь круглый год

Недавно депутаты Омского горсовета предложили заменить песко-соляную смесь на более дорогостоящие реагенты в угоду уменьшения грязи не только зимой, но и летом. По словам депутатов, используемый состав приводит к дополнительным расходам на уборку ливневой канализации от песка.

Депутаты намерены и дальше обсуждать этот вопрос, однако поиск решения проблемы может занять годы, ведь главные преимущества песко-соляной смеси – это эффективность и цена.

Сергей Сапоцкий

Так, согласно информации с сайта госзакупок, в этом году омское УДХБ заключило контракт на поставку 1,2 тыс. тонн технической соли на 113 млн рублей. Стоимость килограмма соли составила 9,43 рубля.

Вышеупомянутая альтернатива, используемая на улицах других городов, – реагент «Бионорд» – стоит примерно 50 рублей за килограмм, что дороже соли более чем в пять раз. Он, по словам специалистов, более экологичен и безопасен для автомобилей, пешеходов и их питомцев, но даже в закупающих его городах состав используется на отдельных улицах. Чаще всего в ход идет простая и сравнительно дешевая песко-соляная смесь.