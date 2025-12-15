Реагент подействовал: дороги в Омске мощно чистят от выпавшего снега

Во всех округах города начали прометание проезжей части. Работы выполняют более 200 единиц техники.

Фото: t.me/omskonelove

В Омске идет масштабная уборка после снегопада, обрушившегося на город сегодня ночью. Сотрудники дорожных служб начали работы затемно, обработав основные магистрали противогололедными материалами – их использовали более 800 тонн. Сейчас ведется прометание проезжей части.

– Реагентам нужно время – от четырех до шести часов, чтобы начать работать. Соответственно, сегодня с 10:00 механизированные звенья Управления дорожного хозяйства и благоустройства начали прометание проезжей части во всех административных округах, – отметили в мэрии.

Чтобы не мешать омичам и не создавать пробки на дорогах, большая часть работ по уборке и вывозу снега будет проводиться в ночное время. Но уже сейчас на улицы выведены более 200 единиц техники.

Как сообщил директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов, сейчас в зоне особого внимания подходы и подъезды к учреждениям социальной сферы: больницам, детским садам, школам. Также специальные звенья заняты уборкой остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.