«Создаем для себя работу»: омский депутат призвал не сыпать песок на дороги

Юрий Арчибасов предложил заменить песко-соляную смесь на более выгодные современные реагенты.

Omskinform.ru

Председатель комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов предложил городской администрации перестать использовать песко-соляную смесь для борьбы с гололедом на дорогах.

По словам депутата, песок приводит к дополнительным расходам бюджета на уборку ливневой канализации.

– Мы с вами засоряем ливневую канализацию. Песок, который сыпем зимой на дороги, мы его потом автомобилями плавно перемещаем на газоны, на прибордюрные камни, а потом это все, как в этом году на улице Конева, срезаем, увозим, ливневые канализации чистим. В общем, мы создаем для себя работу, – сказал депутат.

Директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов сообщил, что только в этом году силами учреждения и сторонних компаний были очищены почти шесть километров ливневок. Кроме того, устройство канавочной канализации еще завершено не на всех адресах.

– В целом у нас по городу 25 адресов, из которых на 15 работы выполнены, а на 10 работы все еще продолжаются. Я думаю, до середины ноября данные работы будут завершены, – заявил Глебов.

В свою очередь, Арчибасов предложил посчитать все затраты на песко-соляную смесь и сопоставить их с перспективами внедрения современных, но более дорогих реагентов.

– Сегодня это нам будет дороже, но, если мы возьмем пятилетний план, я думаю, нам это встанет дешевле, – отметил депутат.

Для комплексного обсуждения этого вопроса депутаты решили создать рабочую группу, которой предстоит изучить возможные сценарии и представить расчеты. Инициативу депутаты поддержали.

